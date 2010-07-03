Милонов призвал создать антирекламу фастфуда

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Депутат Госдумы Виталий Милонов мечтает увидеть в России достойную рекламу против фастфуда. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

Депутат призвал распространять ее наравне с антинаркотической. По его мнению, фастфуд убивает большее количество людей, чем наркотики.

Милонов рассказал, что во время Олимпиады в Сочи собирался разместить билборд с текстом "Люди победы не едят эти обеды". Он отметил, что этот плакат призвал бы граждан не употреблять фастфуд, однако его цена была высока, и депутату это было не по карману.

Ранее первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил запретить рекламу вредной еды и фастфуда по телевизору. По мнению парламентария, подобная стратегия пригодна для России.

Депутат добавил, что рекламу нужно убирать со всех каналов, поскольку ее видят дети. Онищенко полагает, что, если подрастающее поколение не будет смотреть ролики про шоколад и газировку, оно выберет правильную линию поведения.