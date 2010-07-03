Запретить рекламу фастфуда предложили в Госдуме

Рекламу вредной еды и фастфуда по телевизору нужно запретить. В этом уверен первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает Агентство "Москва".
По мнению парламентария, подобная стратегия пригодна для России. "Мы же алкоголь запрещаем как вредный продукт, так и здесь. Это вполне нормальная практика, ее нужно использовать и в нашей повседневной жизни", – отметил Онищенко.
Депутат добавил, что рекламу нужно убирать со всех каналов, поскольку ее видят дети. Онищенко полагает, что, если подрастающее поколение не будет смотреть ролики про шоколад и газировку, оно выберет правильную линию поведения.
С предложением запретить рекламу вредной еды ранее выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, главврач клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.
Плакаты и ролики с фастфудом, по ее словам, можно заменить на рекламу спортивных секций. В пример Шарапова привела опыт Лондона, где отказались от рекламы фастфуда в метро.
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