Запретить рекламу фастфуда предложили в Госдуме

Рекламу фастфуда на телевидении хотят запретить

Рекламу вредной еды и фастфуда по телевизору нужно запретить. В этом уверен первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, подобная стратегия пригодна для России. "Мы же алкоголь запрещаем как вредный продукт, так и здесь. Это вполне нормальная практика, ее нужно использовать и в нашей повседневной жизни", – отметил Онищенко.

Депутат добавил, что рекламу нужно убирать со всех каналов, поскольку ее видят дети. Онищенко полагает, что, если подрастающее поколение не будет смотреть ролики про шоколад и газировку, оно выберет правильную линию поведения.

С предложением запретить рекламу вредной еды ранее выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, главврач клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

Плакаты и ролики с фастфудом, по ее словам, можно заменить на рекламу спортивных секций. В пример Шарапова привела опыт Лондона, где отказались от рекламы фастфуда в метро.

