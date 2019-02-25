Запрет на рекламу фастфуда на транспорте вступает в силу в Лондоне

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Запрет на рекламу фастфуда на всем транспорте в столице Великобритании вступает в силу в понедельник, передает РИА Новости.

Речь идет о любой рекламе еды или безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли или сахара.

Запрет был введен по инициативе мэра столицы Садика Хана. Ранее он объявил, что намерен бороться с проблемой детского ожирения, причиной которого в большинстве случаев является неправильное питание. Страдают от лишнего веса почти 40% школьников в возрасте 10-11 лет.

Сообщается, что 82% жителей Лондона высказались за идею о запрете вредной еды. Так же инициативу мэра поддержали министерство здравоохранения, управление по охране общественного здоровья, врачи и благотворительные организации.

С понедельника рестораны, службы доставки и производители еды и напитков смогут рекламировать только полезную для здоровья продукцию. Под запрет попадет реклама сладких напитков, бургеров, шоколадных батончиков, соленого арахиса.