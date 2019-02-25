Запрет на рекламу фастфуда на транспорте вступает в силу в Лондоне

Запрет на рекламу фастфуда на всем транспорте в столице Великобритании вступает в силу в понедельник, передает РИА Новости.
Речь идет о любой рекламе еды или безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли или сахара.
Запрет был введен по инициативе мэра столицы Садика Хана. Ранее он объявил, что намерен бороться с проблемой детского ожирения, причиной которого в большинстве случаев является неправильное питание. Страдают от лишнего веса почти 40% школьников в возрасте 10-11 лет.
Сообщается, что 82% жителей Лондона высказались за идею о запрете вредной еды. Так же инициативу мэра поддержали министерство здравоохранения, управление по охране общественного здоровья, врачи и благотворительные организации.
С понедельника рестораны, службы доставки и производители еды и напитков смогут рекламировать только полезную для здоровья продукцию. Под запрет попадет реклама сладких напитков, бургеров, шоколадных батончиков, соленого арахиса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.