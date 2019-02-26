В Мосгордуме предложили запретить рекламу фастфуда

В Мосгордуме призвали запретить рекламу вредной для здоровья еды. С таким предложением выступила член комиссии столичного парламента по здравоохранению, главврач клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.
"Нам нужно вообще запретить рекламу, не всю, а рекламу не очень хороших для здоровья продуктов, в том числе фастфуда, детского шампанского", – заявила депутат Агентству "Москва". По словам Шараповой, детский фастфуд – это "всегда плохо, плохо для растущего организма".
Автор инициативы также посоветовала заменить рекламу фастфуда в общественном транспорте на рекламу спортивных секций. В качестве примера врач привела опыт Лондона, где накануне запретили рекламировать фастфуд в метро.
Как подчеркнула Шарапова, дети "и телевизор смотрят, и в общественном транспорте ездят и видят, что если взрослые не запрещают, то это надо активно использовать, и они едят". Она призвала взрослых пресечь это. "Я за то, чтобы мы вешали рекламу не фастфуда, а рекламу спортивных секций на примере наших спортсменов", – пояснила депутат.
25 февраля в британской столице вступил в силу запрет на рекламу фастфуда на транспорте. Запрет ввели по инициативе мэра Садика Хана. Он распространяется на любую рекламу еды или безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли или сахара. Идею мэра поддержали 82% лондонцев.
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