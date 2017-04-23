Минздрав РФ призвал ограничить рекламу фастфуда и сладостей

Минздрав РФ предлагает ограничить любую рекламу продуктов с высоким содержанием трансжиров и сахара, сообщает RNS.
Это может коснуться рекламы фастфуда, сладостей, колбас и газировки.
Соответствующая информация размещена в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.
Ранее ведомство настаивало на менее жестких мерах: выдвигалась инициатива по ограничению времени и продолжительности исключительно телевизионной рекламы. Затем требования решили распространить и на другие формы рекламы.
Авторы проекта считают, что эти меры дадут положительные результаты и в первую очередь позитивно скажутся на здоровье детей.
Инициатива предполагала запрет на размещение рекламы пищи с высоким содержанием сахара, соли и жиров ближе, чем в 100 метрах от соцучреждений, в том числе детских и медицинских.
Подобную рекламу также предлагали запретить на телевидении и радио в период с 7 до 22 часов. Кроме того, запрет должен был коснуться аудио- и видеопродукции для несовершеннолетних.