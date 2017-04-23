Минздрав РФ призвал ограничить рекламу фастфуда и сладостей

Минздрав РФ предлагает ограничить любую рекламу продуктов с высоким содержанием трансжиров и сахара, сообщает RNS.

Это может коснуться рекламы фастфуда, сладостей, колбас и газировки.

Соответствующая информация размещена в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Ранее ведомство настаивало на менее жестких мерах: выдвигалась инициатива по ограничению времени и продолжительности исключительно телевизионной рекламы. Затем требования решили распространить и на другие формы рекламы.

Авторы проекта считают, что эти меры дадут положительные результаты и в первую очередь позитивно скажутся на здоровье детей.