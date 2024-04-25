Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья

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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сокращении времени пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Соответствующее обращение было размещено на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству РФ. Доклад о его исполнении необходимо представить до 15 июня этого года.

В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие будет в России периодом "большой стройки", масштабных проектов. В частности, проекты будут связаны с железной дорогой.

По его словам, многие поколения железнодорожников в РФ создали мощную инфраструктуру и производственную технологическую базу. На данный момент страна реализует политику развития.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о разработке нового национального проекта по транспорту. Он заявил, что его могут запустить уже летом этого года. Как отметил Белоусов, нацпроект "Безопасные и качественные дороги" (БКД) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) войдут в рамки нового национального транспортного проекта.

