Белоусов назвал возможный срок запуска нового нацпроекта по транспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о разработке нового национального проекта по транспорту. Он заявил, что его могут запустить уже летом этого года.

"Необходимо соблюсти сроки, которые определяются бюджетным циклом", – цитирует политика ТАСС.

Как отметил Белоусов, нацпроект "Безопасные и качественные дороги" (БКД) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) войдут в рамки нового национального транспортного проекта. По словам вице-премьера РФ, все проекты актуализируют и продлят.

"Подавляющее большинство нацпроектов сейчас предложено к продолжению. В целом ряде случаев они достаточно серьезно меняют свой формат, как только правительство получит установки президента, будут внесены соответствующие корректировки", – добавил он.

В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие будет в России периодом "большой стройки", масштабных проектов. В частности, проекты будут связаны с железной дорогой. По его словам, многие поколения железнодорожников в РФ создали мощную инфраструктуру и производственную технологическую базу. На данный момент страна реализует политику развития.

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