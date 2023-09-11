11 сентября, 04:13Технологии
Магистральная квантовая сеть будет продлена до Сочи и Екатеринбурга в 2024 году – РЖД
Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Участки магистральной квантовой сети планируется в 2024 году продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска. Об этом со ссылкой на материалы на стенде холдинга "Российские железные дороги" в рамках Восточного экономического форума сообщает ТАСС.
Ожидается, что в 2023 году квантовые сети соединят Москву, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань.
Планируется, что в 2024 году протяженность квантовых сетей превысит 7 тысяч километров, а к 2030 году составит более 15 тысяч километров.
Квантовые коммуникации основаны на технологии кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют определить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому технология позволяет передавать данные на большие расстояния абсолютно защищенным образом.
За строительство квантовых сетей и предоставление квантовых коммуникационных услуг отвечает в первую очередь РЖД.
Ранее Владимир Путин предложил закрепить вопросы развития в высокотехнологичных направлениях за каждым вице-премьером РФ.
Глава государства также отметил необходимость определять более амбициозные показатели развития данных направлений, учитывая нынешние потребности экономики страны.
РФ должна искать собственные технологии, а не использовать импортозамещение – Путин
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