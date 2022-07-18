Белоусов предложил ввести в министерствах пост главы научно-технологической трансформации

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Должность руководителя научно-технологической трансформации позволит более четко координировать работу по развитию высокотехнологичных проектов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Для четкой координации работы предлагается в министерствах ввести позиции руководителей научно-технологической трансформации в ранге замминистров, разумеется, в рамках штатного расписания", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин предложил закрепить вопросы развития в высокотехнологичных направлениях за каждым вице-премьером РФ.

Глава государства также отметил необходимость определять более амбициозные показатели развития данных направлений, учитывая нынешние потребности экономики страны.