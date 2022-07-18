Путин раскритиковал результаты "Ростеха" в области высокотехнологичных направлений

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Курируемые "Ростехом" проекты по развитию цифровых технологий показали скромные результаты, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит", – приводит его слова РИА Новости.

В числе таких проектов глава государства назвал создание сетей 5G, а также развитие производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.

В связи с этим президент поручил Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада. По его словам, тотальное импортозамещение бессмысленно – России необходим технологический суверенитет только в сфере критически важных технологий. Позицию Чемезова поддержали в Госдуме.

