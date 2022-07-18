Путин раскритиковал результаты "Ростеха" в области высокотехнологичных направлений

14:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курируемые "Ростехом" проекты по развитию цифровых технологий показали скромные результаты, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит", – приводит его слова РИА Новости.
В числе таких проектов глава государства назвал создание сетей 5G, а также развитие производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.
В связи с этим президент поручил Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада. По его словам, тотальное импортозамещение бессмысленно – России необходим технологический суверенитет только в сфере критически важных технологий. Позицию Чемезова поддержали в Госдуме.
У РФ хватает ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому – Мишустин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: