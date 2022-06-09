Спецпредставитель президента предложил для России стратегию "технологического острова"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10–15 лет является сценарий "островизации", под которым понимается разделение крупных технико-экономических блоков, заявил в интервью РБК специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По его мнению, подобный сценарий может выбрать не только Россия, но и Соединенные Штаты, Китай и некоторые другие страны, поскольку мир, уверен Песков, ожидает практически гарантированное сворачивание глобализма. Он считает, что многие государства придут к тому, что захотят производить лекарства, еду и все остальное на своей территории.
"Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного "острова", на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них", – объяснил он.
Песков подчеркнул, что для достижения технологического суверенитета России предстоит решить несколько задач. В частности, создать экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между РФ и странами Азии и собственный техноэкономический блок.
При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что технологический суверенитет не предполагает полной изоляции, поскольку со временем станут доступны так называемые зеркальные сделки, когда страны смогут обменивать одни технологии на другие.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что к 1 августа власти подготовят дополнительные меры поддержки, чтобы заменить иностранное ПО на российские IT-технологии. Для решения основных вопросов создадут индустриальные центры компетенций.
В России создадут индустриальные центры компетенций для импортозамещения
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