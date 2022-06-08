В РФ нет проблем с поставками зарубежного медоборудования – Росздравнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росздравнадзоре заявили, что в России нет проблем с поставками зарубежного медицинского оборудования, передает ТАСС.

"На сегодня мы пока не констатируем отказа в поставках медицинских изделий – ни "тяжелого" (медицинского) оборудования, ни расходных материалов", – рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Специалист подтвердила, что зафиксирован случай отказа поставки в РФ рентгеновской пленки. В настоящий момент этот вопрос улажен.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило о дефиците хроматографических колонок в российской фармацевтической отрасли из-за отказа западных компаний поставлять комплектующие в РФ.

В мае руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова подтвердила, что ни одна зарубежная компания не отказывает России в поставках медицинского оборудования. При этом в стране ведется работа по импортозамещению.