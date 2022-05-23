В медучреждениях Москвы нет дефицита реагентов для проведения исследований – Депздрав

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Все соответствующие медицинские исследования в медучреждениях столицы осуществляются в полном объеме, нужные расходные материалы приобретены в необходимом количестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Депздрав Москвы.

"С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", – отметил представитель ведомства.

По его словам, в Москве на сегодняшний день существует достаточно видов лабораторного оборудования от разных производителей, благодаря которым есть возможность проводить все нужные процедуры.

Ранее заммэра Владимир Ефимов отмечал, что в Москве увеличилось производство лекарств и медизделий. По его словам, в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.