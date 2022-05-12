Владимир Ефимов: в Москве увеличилось производство лекарств и медизделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше – рост составил 98,3%", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его словам, в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 72% больше, чем за первые три месяца 2020-го.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в настоящее время в Москве работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, в которых более 14 тысяч сотрудников, и 60 предприятий по производству медицинского оборудования, где задействованы 5,5 тысячи человек.

"Город использует ряд эффективных мер для поддержки фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе заключает офсетные контракты", – отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это привело к задержкам в логистической цепи.

В Минздраве РФ подчеркнули, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.