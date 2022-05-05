Минздрав РФ попросили увеличить временные нормы приема у врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пациенты с муковисцидозом обратились к Минздраву РФ с просьбой увеличить норму времени на прием у врача. Об этом сообщает газета "Известия".

В организации "Помощь больным муковисцидозом" считают, что нынешние нормы не достаточны для полноценного приема у специалиста. Так, на осмотр у врача-пульмонолога выделяется 26 минут, тогда как для этого необходимо минимум два часа.

В 2019 году в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ изучили данные о посещениях врачей пациентами с муковисцидозом и пришли к выводу, что прием у пульмонолога для них должен длиться 119 минут, у педиатра – 112 минут, у реабилитолога – 96 минут.

Как отмечают в Минздраве, увеличение норм времени приема проходит сейчас внутриведомственное согласование. В то же время там подчеркнули, что действующие нормативы являются усредненными и не ограничивают врачей в работе – при необходимости на отдельных пациентов они могут тратить больше времени.

В Госдуме между тем считают, что медучреждениям не выгодно менять временные регламенты по работе с пациентами. Дело в том, что они получают деньги за каждый прием, поэтому они заинтересованы в работе с как можно большим количеством больных за определенный отрезок времени.

Ранее сообщалось, что объем производства лекарств в Москве за первые два месяца текущего года увеличился на 25,4%. Вице-мэр Владимир Ефимов отметил, что в столице работают 84 фармацевтических предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек.

