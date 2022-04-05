Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

07:19

Производство лекарств в столице выросло более чем на четверть с начала года

экономика

Фото: depositphotos/oskaphoto

Объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4% за первые два месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона.

Кроме того, в России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. В ходе совещания по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Они будут следить за запасом лекарств в регионах и в целом по стране.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента.

Помимо этого, сообщалось, что министерство здравоохранения России может начать закупки отдельных видов лекарств. Речь идет о препаратах, которые отсутствуют в обращении в стране, либо в отношении которых возникла дефектура.

Согласно документу, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в российских регионах по результатам мониторинга. Указывается, что данные меры позволят экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.

В РФ создадут систему для контроля доступности лекарств в режиме онлайн

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать