Производство лекарств в столице выросло более чем на четверть с начала года

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Объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4% за первые два месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона.

Кроме того, в России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. В ходе совещания по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Они будут следить за запасом лекарств в регионах и в целом по стране.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента.

Помимо этого, сообщалось, что министерство здравоохранения России может начать закупки отдельных видов лекарств. Речь идет о препаратах, которые отсутствуют в обращении в стране, либо в отношении которых возникла дефектура.

Согласно документу, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в российских регионах по результатам мониторинга. Указывается, что данные меры позволят экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.