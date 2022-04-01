Производители лекарств просят упростить их маркировку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Производители лекарств попросили правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила письмо с такой просьбой в Минпромторг, сообщает газета "Известия".
Как подчеркнули производители, прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал. Но его качество не позволяет наносить на него криптокоды в соответствии с установленными требованиями. В результате это приводит к проблемам передачи данных о движении маркируемого товара.
Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев пояснил, что раньше картон для упаковок меняли на импортный, поскольку отечественный картон был немелованный, на нем маркировочный QR-код расплывался и становился нечитаемым.
Дмитриев объяснил, что упаковка с некачественным кодом считается браком, однако сейчас фармотрасль не может утилизировать лекарства лишь из-за проблем с маркировкой. По словам специалиста, это только усугубит и без того сложное положение на рынке.
Гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков, в свою очередь, объяснил, что проблема с чтением кодов возникла из-за качества полиграфии.
Он считает, что упростить код можно двумя способами: увеличить его размер или сократить количество информации, которое в нем закодировано. В обоих случаях код станет крупнее, и полиграфические машины с этим справятся.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это привело к задержкам в логистической цепи.
В Минздраве РФ подчеркнули, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.
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