Производители лекарств просят упростить их маркировку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производители лекарств попросили правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила письмо с такой просьбой в Минпромторг, сообщает газета "Известия".

Как подчеркнули производители, прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал. Но его качество не позволяет наносить на него криптокоды в соответствии с установленными требованиями. В результате это приводит к проблемам передачи данных о движении маркируемого товара.

Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев пояснил, что раньше картон для упаковок меняли на импортный, поскольку отечественный картон был немелованный, на нем маркировочный QR-код расплывался и становился нечитаемым.

Дмитриев объяснил, что упаковка с некачественным кодом считается браком, однако сейчас фармотрасль не может утилизировать лекарства лишь из-за проблем с маркировкой. По словам специалиста, это только усугубит и без того сложное положение на рынке.

Гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков, в свою очередь, объяснил, что проблема с чтением кодов возникла из-за качества полиграфии.

Он считает, что упростить код можно двумя способами: увеличить его размер или сократить количество информации, которое в нем закодировано. В обоих случаях код станет крупнее, и полиграфические машины с этим справятся.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это привело к задержкам в логистической цепи.

В Минздраве РФ подчеркнули, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.