Закрытие электронного больничного происходит только после консультации врача – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Продление или закрытие больничного листа происходит только после консультации врача. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В ведомстве отмечают, что новый сервис на портале mos.ru, позволяющий открыть больничный лист, предназначен для получения первичной консультации с врачом.
"Продлить или закрыть больничный через заполнение электронной формы невозможно. Продление или закрытие больничного производится дистанционно без посещения поликлиники. С пациентом в режиме аудиоконсультаций связывается врач и дистанционно закрывает или продлевает больничный", – пояснили в пресс-службе.
При необходимости врач также может осмотреть пациента на дому. А при получении положительного ПЦР-теста медик сам свяжется с больным и откроет больничный. Самостоятельно заполнять заявку на сервисе жителям столицы, заразившимся коронавирусом, не придется.
По истечению срока карантина врач вновь свяжется с пациентом, чтобы уточнить его состояние. После этого будет принято решение о продлении больничного или его закрытии.
В столичном Депздраве подчеркнули, что пациенту, получившему положительный экспресс-тест на коронавирус, желающему пройти ПЦР-диагностику, необходимо обратиться к дежурному врачу поликлиники. Прийти на прием можно в порядке живой очереди независимо от прикрепления, либо записаться онлайн.
Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС. Сделать это могут жители старше 18 лет с симптомами ОРВИ.
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный
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