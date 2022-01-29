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Общество

12:49

Закрытие электронного больничного происходит только после консультации врача – Депздрав

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продление или закрытие больничного листа происходит только после консультации врача. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что новый сервис на портале mos.ru, позволяющий открыть больничный лист, предназначен для получения первичной консультации с врачом.

"Продлить или закрыть больничный через заполнение электронной формы невозможно. Продление или закрытие больничного производится дистанционно без посещения поликлиники. С пациентом в режиме аудиоконсультаций связывается врач и дистанционно закрывает или продлевает больничный", – пояснили в пресс-службе.

При необходимости врач также может осмотреть пациента на дому. А при получении положительного ПЦР-теста медик сам свяжется с больным и откроет больничный. Самостоятельно заполнять заявку на сервисе жителям столицы, заразившимся коронавирусом, не придется.

По истечению срока карантина врач вновь свяжется с пациентом, чтобы уточнить его состояние. После этого будет принято решение о продлении больничного или его закрытии.

В столичном Депздраве подчеркнули, что пациенту, получившему положительный экспресс-тест на коронавирус, желающему пройти ПЦР-диагностику, необходимо обратиться к дежурному врачу поликлиники. Прийти на прием можно в порядке живой очереди независимо от прикрепления, либо записаться онлайн.

Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС. Сделать это могут жители старше 18 лет с симптомами ОРВИ.

Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный

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