Москвичам рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Для получения больничного необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС. Сделать это могут жители старше 18 лет с симптомами ОРВИ. В анкете нужно указать дату рождения, ФИО, номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес и контактные данные заболевшего. При необходимости оформления больничного листа следует поставить соответствующую галочку.
После заполнения заявки с человеком свяжется врач, который проведет консультацию, оформит рецепт на лекарства и откроет больничный на 7 дней.
Закрыть больничный можно дистанционно после консультации врача. Он будет доступен в электронной медкарте. Документ автоматически направят работодателю.
Также москвичи могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику в мобильном приложении, на сайте emias.info или на портале mos.ru.
Если у человека есть симптомы ОРВИ и ему требуются очная консультация и осмотр врача, но поликлинику посетить он не может, то необходимо вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Ранее министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой коронавируса. Если вакцинированный менее шести месяцев назад получил положительный тест на коронавирус, но симптомов заболевания нет, то ему не требуется лечение. В этом случае гражданину необходима самоизоляция. При этом стоит контролировать температуру тела не реже одного раза в день.
Москвичам рассказали, как оформить больничный дистанционно
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