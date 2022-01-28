Москвичам рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Для получения больничного необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС. Сделать это могут жители старше 18 лет с симптомами ОРВИ. В анкете нужно указать дату рождения, ФИО, номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес и контактные данные заболевшего. При необходимости оформления больничного листа следует поставить соответствующую галочку.

После заполнения заявки с человеком свяжется врач, который проведет консультацию, оформит рецепт на лекарства и откроет больничный на 7 дней.

Закрыть больничный можно дистанционно после консультации врача. Он будет доступен в электронной медкарте. Документ автоматически направят работодателю.

Также москвичи могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику в мобильном приложении, на сайте emias.info или на портале mos.ru.

Если у человека есть симптомы ОРВИ и ему требуются очная консультация и осмотр врача, но поликлинику посетить он не может, то необходимо вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.

Ранее министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой коронавируса. Если вакцинированный менее шести месяцев назад получил положительный тест на коронавирус, но симптомов заболевания нет, то ему не требуется лечение. В этом случае гражданину необходима самоизоляция. При этом стоит контролировать температуру тела не реже одного раза в день.

