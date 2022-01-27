Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители столицы с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Издан соответствующий указ мэра Москвы и приказ департамента здравоохранения столицы.
Отмечается, что в Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом, эти указы призваны облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам. Так, у людей с симптомами ОРВИ появились три варианта действий.
Во-первых, они могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику.
Во-вторых, с 28 января они смогут получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для этого нужно отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, который проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на неделю.
"Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю", – добавила Ракова.
В-третьих, если москвичу с симптомами ОРВИ нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Ранее в Москве упростили порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Теперь после карантина при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Перед выпиской врачи будут звонить пациенту и проводить консультацию, выясняя, позволяет ли состояние здоровья выписать человека. После этого больничный будет закрыт дистанционно, его автоматически направят работодателю.
Оперштаб объяснил правила оформления карантина по коронавирусу. Новые нормы вступают в силу с 26 января: срок карантина для контактировавших с больными COVID-19 сокращен с 14 до 7 дней. По истечении срока больничный будет закрыт автоматически.
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