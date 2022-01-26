Москвичи с COVID-19 и ОРВИ смогут удаленно закрывать больничные

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В Москве упрощается порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Теперь после карантина при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно, сообщила руководитель Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра Анастасия Ракова.

"Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику", – пояснила Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что перед выпиской врачи будут звонить пациенту и проводить консультацию, выясняя, позволяет ли состояние здоровья выписать человека. После этого больничный будет закрыт дистанционно, его автоматически направят работодателю.

"Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный так же автоматически будет продляться", – подчеркнула вице-мэр.

Ранее Оперштаб объяснил правила оформления карантина по коронавирусу. Новые нормы вступают в силу с 26 января: срок карантина для контактировавших с больными COVID-19 сокращен с 14 до 7 дней. По истечении срока больничный будет закрыт автоматически.