В Минздраве объяснили, как лечить бессимптомную или легкую форму COVID-19

Минздрав по поручению Михаила Мишустина опубликовал памятку для россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией протекает в легкой или бессимптомной форме. По словам премьера, она необходима, чтобы объяснить людям, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу. Рассказываем про рекомендации, разработанные для взрослых, и что делать, если симптомы COVID-19 появились у ребенка.

С иммунитетом, но не в группе риска

Согласно памятке Минздрава, вакцинированным, ревакцинированным и переболевшим менее полугода назад людям с положительным тестом на COVID-19 и отсутствием симптомов болезни лечение не требуется. Достаточно оформить больничный, если он необходим, и находиться на самоизоляции. При этом специалисты рекомендуют мерить температуру не реже одного раза в сутки.

Если результатов ПЦР-теста нет, а у человека проявились симптомы ОРВИ, важно понимать, относится ли он к группе риска. В нее попадают люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (онкологией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами почек и печени, а также иммунодефицитными состояниями), а также те, у кого есть избыточный вес.

Если человек вне этой группы, нужно изолироваться в квартире и по возможности в отдельной комнате от остальных домочадцев. Выходить из комнаты можно только в маске. Средства защиты эксперты советуют носить всем, кто живет в квартире. Если нужно, больничный или справки учащегося можно оформить в службе "122" или call-центре поликлиники.

Кроме того, Минздрав рекомендует раз в 3 часа проветривать помещение, не реже трех раз в день мерить температуру и выпивать не менее двух литров воды в сутки, если она повышена. Если есть возможность, дважды в день необходимо мерить уровень насыщения крови кислородом (сатурацию) специальным прибором – пульсоксиметром. Нормой считается показатель не ниже 95–96%.

Минздрав разрешил промывать нос солевыми растворами и использовать привычные спреи, таблетки и средства для полоскания при боли в горле. Если температура поднялась выше 38, можно выпить жаропонижающее средство. Также специалисты рекомендовали принимать витамины C и D.





из рекомендаций Минздрава по лечению легкой и бессимптомной формы COVID-19 Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94–95%, и/или учащенное дыхание, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи.

Когда температура выше 38 держится больше двух дней даже после жаропонижающих, нужно звонить в call-центр поликлиники или по номеру 122. Медработник сможет проконсультировать пациента, как поступить в такой ситуации.

С иммунитетом, но в группе риска

Отдельные рекомендации Минздрав подготовил для людей из групп риска, которые поставили прививку от коронавируса или переболели менее полугода назад. В этом случае если пришел положительный тест, но нет симптомов заболевания, то нужно остаться дома и по возможности изолироваться в отдельной комнате от других проживающих. Лечение от коронавируса людям из группы риска назначит медицинский работник.

Требования по проветриванию, контролю температуры и питьевому режиму ровно те же. Лекарства, которые назначили пациентам из группы риска на регулярной основе, нужно продолжать принимать в той же дозировке. Если есть симптомы ОРВИ, им необходимо проконсультироваться со специалистом в call-центре поликлиники или по номеру 122. В случаях, когда появилась одышка и уровень сатурации упал ниже 94–95%, если температура поднялась выше 38, нужно вызывать скорую по номеру 103.

Без иммунитета к коронавирусу

В памятке Минздрава сказано, что невакцинированные и не переболевшие COVID-19 при любых симптомах ОРВИ должны оставаться дома при любом результате ПЦР-тестирования. Кроме того, дома нужно оставаться тем, кому пришли положительные результаты теста вне зависимости от симптомов заболевания.

Если возникла такая ситуация, нужно дистанционно проконсультироваться со специалистом в call-центре поликлиники или по номеру 122. Если состояние начнет ухудшаться, необходимо звонить в скорую по номеру 103.

Коронавирус у детей

Когда ребенок заболел, он должен оставаться дома, в детский сад или школу его отправлять нельзя. В документе Минздрава подчеркнуто, что в случаях с детьми категорически нельзя заниматься самолечением. Необходимо строго выполнить все рекомендации медработников по диагностике и лечению.

Дистанционно проконсультироваться со специалистом нужно по телефону 122 или в call-центре поликлиники. Если ребенку стало хуже, необходимо вызвать скорую по номеру 103.

Дополнительные меры

В Минздраве предостерегли от самостоятельного назначения антибиотиков. Их выписывает только медработник при наличии на то оснований. Детям прописать антибиотики может только врач-педиатр.

В ведомстве призвали россиян использовать маски и респираторы, регулярно и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками и стараться избегать людных мест. В местах с большим скоплением народа необходимо помнить о дистанции в 1,5–2 метра. Также важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, указано в памятке.

