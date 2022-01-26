Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:17

Москвичей попросили отложить плановое посещение поликлиник из-за роста случаев COVID-19

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено из-за нового штамма "Омикрон" москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели, сообщает пресс-служба Депздрава.

Прием по другим нозологиям временно ограничат. В ведомстве подчеркнули, что в столице наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. Только за последние две недели число заболевших выросло в пять раз. Причем именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% пациентов.

Ранее власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

За две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз, а количество госпитализаций – в 10 раз.

Ученые из Медицинского университета Киото ранее пришли к выводу, что высокая скорость распространения штамма коронавируса "Омикрон" связана с его живучестью на некоторых поверхностях.

"Омикрон"-штамм зафиксирован в 71 регионе России

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать