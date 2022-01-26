Москвичей попросили отложить плановое посещение поликлиник из-за роста случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено из-за нового штамма "Омикрон" москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели, сообщает пресс-служба Депздрава.

Прием по другим нозологиям временно ограничат. В ведомстве подчеркнули, что в столице наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. Только за последние две недели число заболевших выросло в пять раз. Причем именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% пациентов.

Ранее власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

За две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз, а количество госпитализаций – в 10 раз.

Ученые из Медицинского университета Киото ранее пришли к выводу, что высокая скорость распространения штамма коронавируса "Омикрон" связана с его живучестью на некоторых поверхностях.

