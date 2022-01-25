Ученые установили причину молниеносного распространения "Омикрона"

Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Ученые из медицинского университета Киото пришли к выводу, что высокая скорость распространения штамма коронавируса "Омикрон" связана с его живучестью на некоторых поверхностях. Результаты исследования специалистов опубликованы на портале Biorxiv.
По мнению ученых, новая мутация SARS-CoV-2 может жить на пластике и коже человека намного дольше, чем предыдущие штаммы вируса. При этом "Омикрон" остается заразным более продолжительное время.
Среднее время существования исходного вируса на пластике составляло 56 часов. Штамм "Дельта" способен прожить на предметах 114 часов. А "Омикрон" может оставаться в живых порядка 193,5 часа, заявили специалисты.
Ученые также выяснили, что на образцах кожи трупов оригинальная версия SARS-CoV-2 может существовать 8,6 часа, а "Омикрон" – 21,1 часа.
Эксперты предположили, что именно по этим причинам новый штамм практически вытеснил все предшествующие варианты коронавируса и начал активно размножаться.
Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как лечить "Омикрон" в домашних условиях. По словам специалиста, люди болеют новым вариантом коронавируса легче, чем предыдущими формами. Симптомы схожи с простудой. Поэтому при появлении признаков заболевания следует промывать горло и нос антисептиком на водной основе, принимать витамин C и пить больше жидкостей.
В Москве выявлено почти 2,5 тысячи случаев заражения штаммом "Омикрон"
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