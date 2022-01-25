Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет защитить от заражения "Омикроном"

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Применение назальной вакцины от коронавируса позволит защитить организм не только от тяжелого течения COVID-19, но и от инфицирования штаммом "Омикрон". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "Омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", – сказал он.

В то же время он отметил, что применяемая сейчас вакцина "Спутник V" защищает от тяжелого течения COVID-19, однако она не способна предотвратить заражение новым штаммом коронавируса.

В начале текущего января Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в течение ближайших 3–4 месяцев. По его словам, препарат будет двухкомпонентным.

Клинические исследования вакцины в виде спрея начались в ноябре прошлого года. До этого препарат испытал на себе Владимир Путин.

