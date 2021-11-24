Путин сделал назальную вакцину от коронавируса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин испытал назальную вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
По словам президента, ровно через шесть месяцев после первой прививки врачи посоветовали ему провести ревакцинацию. Во второй раз российский лидер привился "Спутником Лайт".
Сразу после ревакцинации Путин испытал назальную вакцину от COVID-19. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось", – рассказал Путин.
Президент подчеркнул, что после процедуры у него не было никаких неприятных ощущений.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что меры антиковидной безопасности в отношении Владимира Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию. По словам представителя Кремля, речь идет о главе государства, а потому нужно принимать особые меры предосторожности, что и делают специалисты для защиты президента.
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