В РФ разрабатывают самый точный экспресс-тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России завершается работа над новым экспресс-тестом на COVID-19, который должен стать самым точным в отношении новых мутаций в геноме патогена. Об этом сообщает газета "Известия".
Как уточняется, экспресс-тест разрабатывают специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В материале говорится, что это первый в России набор реагентов, который работает на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP – метод воспроизведения геномных копий патогена в пробирке). Он нацелен на определение одновременно двух участков генома вируса.
Даже если в одном из них случится мутация, из-за того, что второй не изменится, SARS-CoV-2 не останется незамеченным тестом, отмечают специалисты.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что это снижает вероятность ложноотрицательного результата.
Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала российскую тест-систему "АмплиТест" как эталонную для выявления коронавируса. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследователи проанализировали системы по показателям линейности, эффективности и чувствительности.
В июле ФМБА разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.
"Это наш город": объемы экспресс-тестов в столице выросли за месяц в 2 раза
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