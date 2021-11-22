ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему как эталон для выявления COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала российскую тест-систему "АмплиТест" как эталонную для выявления коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследователи проанализировали системы по показателям линейности, эффективности и чувствительности.
"По итогам испытаний были сделаны выводы, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", – подчеркнула Скворцова.
В июле Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.
За минувшие сутки в России подтвердили 35 681 новый случай коронавируса. В 2 319 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умер 1 241 человек, за весь период в стране скончались 265 336.
На Москву пришлось 2 786 случаев, на Санкт-Петербург – 2 215, на Московскую область – 1 784, на Самарскую область – 1 648, на Краснодарский край – 991, на Республику Крым – 814, на Нижегородскую область – 769, на Свердловскую область – 746, на Воронежскую область – 742, на Красноярский край – 702, на Пермский край – 693, на Башкирию – 675, на Ростовскую область – 653.
В Москве выявили 2 786 новых случаев COVID-19
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