ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему как эталон для выявления COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала российскую тест-систему "АмплиТест" как эталонную для выявления коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследователи проанализировали системы по показателям линейности, эффективности и чувствительности.

"По итогам испытаний были сделаны выводы, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", – подчеркнула Скворцова.

В июле Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и зарегистрировало новую тест-систему, позволяющую выявлять различные штаммы коронавируса, в частности "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Принцип действия "АмплиТеста" основан на определении мутаций в S-белке, характерных для каждого отдельного варианта коронавируса.

За минувшие сутки в России подтвердили 35 681 новый случай коронавируса. В 2 319 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умер 1 241 человек, за весь период в стране скончались 265 336.

На Москву пришлось 2 786 случаев, на Санкт-Петербург – 2 215, на Московскую область – 1 784, на Самарскую область – 1 648, на Краснодарский край – 991, на Республику Крым – 814, на Нижегородскую область – 769, на Свердловскую область – 746, на Воронежскую область – 742, на Красноярский край – 702, на Пермский край – 693, на Башкирию – 675, на Ростовскую область – 653.

