Вирусолог предположил, почему назальная вакцина может снизить побочные эффекты

Назальная форма вакцины "Спутник V" должна быть внедрена в ближайшее время, заявил на встрече с Владимиром Путиным замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, препарат продолжает проходить клинические испытания. Разбираемся, зачем понадобится "Спутник V" в виде спрея и как его появление скажется на темпах вакцинации.



Повышенная защита

Назальная вакцина "Спутник V" станет дополнительным барьером на пути вируса, заявил Логунов во время общения с Владимиром Путиным. Замдиректора Центра имени Гамалеи отметил, что такая форма препарата дополняет внутримышечное введение прививки. Таким образом, формируется "барьерный" иммунитет в носоглотке, сказал Логинов.





Денис Логунов замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Это удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

Логинов сообщил президенту, что назальная форма "Спутника V" сейчас проходит клинические испытания. В ответ на это Владимир Путин рассказал о желании принять в них участие. Замглавы Центра имени Гамалеи сказал, что для этого главе государства нужно подписать согласие.

"Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", – подчеркнул Путин.

Доклинические испытания назальной формы вакцины "Спутник V" стартовали в начале апреля 2021 года. В настоящее время известно о проведении второго этапа клинических испытаний, разрешение на них Минздрав РФ выдал в середине октября. В процедуре принимают участие 500 взрослых добровольцев. Испытания проходят на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

В конце октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что иммунизация "Спутником V" вместе с ревакцинацией назальной формой может дать полную защиту от заражения коронавирусом. Точные данные станут известны только после завершения клинических испытаний, сказал ученый. Гинцбург добавил, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще, а то и реже, чем раз в шесть месяцев.

Позднее специалист подчеркнул, что во время клинических испытаний решится вопрос, можно ли использовать назальную форму "Спутника V" вместо прививки.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шаг к победе над пандемией

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 отметил, что в истории были прецеденты, когда введение того или иного препарата в виде укола заменялось на назальную форму. Однако работу в этом направлении со "Спутником V" Скулачев назвал уникальной.

"Это векторная вакцина, а это вообще другая история. Если им (Центру имени Гамалеи. – Прим. ред.) удастся сделать векторную вакцину в назальной форме, мне кажется, это будет один из первых подобных примеров", – отметил собеседник Москвы 24.

Заявления представителей Центра имени Гамалеи о том, что у назальной формы "Спутника V" минимум побочных эффектов, могут быть основаны на их информации о результатах клинических исследований, предположил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Возможно, для векторных вакцин этот способ введения более удачный. Они сделаны на основе аденовируса, а для них гораздо более естественный способ проникновения в организм человека – через слизистую.

По словам Скулачева, с учетом того, что COVID-19 является респираторным заболеванием, защиту от него разумно начинать с клеток слизистой. По этой причине можно ждать и другие подобные разработки, уверен эксперт. Вирусолог допустил, что при определенных результатах клинических исследований назальная форма вакцины сможет заменить привычные уколы.

"Получает ли человек разное количество антител после укола и после спрея – очень большой вопрос. Этой информацией сейчас, похоже, владеет только Центр имени Гамалеи. В любом случае она еще не опубликована", – сказал Скулачев.



Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Основной вопрос – дает ли назальная вакцина антительный ответ или нет. Если да, то это очень здорово. Можно сравнить его с антительным ответом при обычной процедуре вакцинации, если результаты более-менее похожи, разумно заключить, что и защита будет не хуже.

Появление назальной формы вакцины "Спутник V" благодаря удобству введения препарата повысит число желающих прийти на прививочные пункты, заметил специалист.

"У меня есть сильное подозрение, что многие отказываются вакцинироваться только потому, что боятся уколов. Поэтому люди придумывают себе всевозможные объяснения, лишь бы не прививаться. С назальной вакциной все проще. Уверен, диких мифов, которые можно услышать про обычную прививку, в этом случае будет гораздо меньше. Соответственно, это побудит большее количество людей вакцинироваться", – говорит Скулачев.

Эксперт добавил, что появление более простой и удобной формы введения препарата станет еще одним шагом к победе над коронавирусом.

