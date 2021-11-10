Вопрос о применении назальной вакцины решат исследования – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вопрос об использовании назальной вакцины от коронавируса вместо прививки решится в ходе клинических испытаний, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", – сказал он.
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом. Об этом Гинцбург рассказал ранее. Ученый подчеркнул, даст ли это 100% защиту, пока еще так же предстоит выяснить в ходе клинических исследований.
Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку лекарства из антител для лечения COVID-19. Испытания нового препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
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