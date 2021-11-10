Гинцбург сообщил о разработке лекарства из антител для лечения COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Национальный исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку лекарства из антител для лечения заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", – сказал ученый.
По его словам, испытания препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.
В начале ноября Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что лекарства для лечения коронавируса будут разработаны в ближайшее время. При этом он заверил, что самым действенным и универсальным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Он добавил, что необходимо помнить и про ревакцинацию.
До этого главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал, что в России завершаются исследования нескольких противовирусных препаратов для лечения пациентов с COVID-19. По словам специалиста, в ближайшее время эти препараты станут доступны для практической медицины.
В России разрабатывают новые препараты от COVID-19
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