Ученые назвали неожиданное средство, помогающее в борьбе с коронавирусом

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Яд скорпиона может быть полезен с борьбе с новыми штаммами коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте, сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели исследования и выяснили, что яд скорпионов содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов. Часть из них обладает мощным противовирусным действием.

По мнению ученых, в будущем эти пептиды могут стать основой для препаратов против коронавируса.

"Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", – убежден один из авторов исследования доктор Ваэль Хусейн.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какая добавка помогает в борьбе с коронавирусом. По словам специалиста, эффективными при лечении COVID-19 являются ненасыщенные жирные кислоты омега-3.

