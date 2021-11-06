Ученые назвали неожиданное средство, помогающее в борьбе с коронавирусом

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Яд скорпиона может быть полезен с борьбе с новыми штаммами коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте, сообщает "Газета.ру".
Специалисты провели исследования и выяснили, что яд скорпионов содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов. Часть из них обладает мощным противовирусным действием.
По мнению ученых, в будущем эти пептиды могут стать основой для препаратов против коронавируса.
"Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", – убежден один из авторов исследования доктор Ваэль Хусейн.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какая добавка помогает в борьбе с коронавирусом. По словам специалиста, эффективными при лечении COVID-19 являются ненасыщенные жирные кислоты омега-3.
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