Врачи рассказали, какие лекарства запрещено себе назначать при COVID-19

Не всем заболевшим COVID-19 требуется госпитализация. Лечиться от коронавирусной инфекции в легкой форме можно и в домашних условиях. Однако следует учитывать, что некоторые способы борьбы с болезнью могут быть не только неэффективными, но и навредить организму. Рассказываем, какие лекарства запрещено пить при лечении на дому.



Можно ли себе назначать антибиотики?

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции нужно придерживаться назначения лечащего врача и не добавлять другие препараты. В первую очередь, по его словам, следует забыть про антибиотики.

"Дело в том, что антибиотики эффективны только при бактериальной инфекции, например бактериальной пневмонии. В случае с COVID-19 она встречается не так часто. В подавляющем большинстве бактериальная пневмония лечится в стационаре", – отметил специалист.





Алексей Водовозов врач-терапевт Если добавлять антибиотики самостоятельно, то, помимо того что не будет прямого эффекта, возможны еще и побочные действия, причем очень много.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что пневмония обычно развивается не сразу, а через неделю после заражения.

"Когда появляется темная мокрота с гнойными выделениями, то назначается антибиотикотерапия, но не для того, чтобы COVID-19 лечить, а для того, чтобы лечить бактериальную инфекцию, развившуюся на фоне коронавируса. И лекарства назначаются только врачом", – подчеркнул иммунолог в интервью с Москвой 24.



А что с кроворазжижающими препаратами?

По словам Водовозова, препараты, разжижающие кровь, также нельзя назначать себе самостоятельно, особенно инъекционные. При их приеме необходим постоянный контроль свертываемости крови, отметил терапевт.





Алексей Водовозов врач-терапевт Когда их назначают в стационаре, то там всегда есть контроль и способы неотложной помощи. Если вдруг что-то пойдет не так, то в больнице с этим можно справиться, а дома вы с этим не справитесь никак. У антикоагулянтов также есть много побочек, гораздо более неприятных, чем у антибиотиков.

В свою очередь, врач-иммунолог Николай Крючков отметил, что некоторые специалисты советуют профилактические или терапевтические дозы антикоагулянтов для приема внутрь. Но их можно пить, только если нет противопоказаний. Поэтому перед началом приема лекарств эксперт рекомендовал обязательно проконсультироваться с лечащим врачом во избежание плохих последствий.



Может быть, противовирусные?

Крючков в разговоре с Москвой 24 не рекомендовал использовать противовирусные лекарства, так как их эффективность против COVID-19 до конца не изучена. В частности, по собственной инициативе не стоит принимать "Гидроксихлорохин" и "Азитромицин", о которых говорили в начале пандемии.

По словам Водовозова, эти препараты не только не помогают вылечить COVID-19, но и могут навредить организму.

"Гидроксихлорохин", например, применяется при малярии или при системных заболеваниях за счет того, что он подавляет иммунитет. Это очень токсичные препараты, которые используются только в крайних случаях. Против COVID-19 они не работают", – считает эксперт.



Облегчают ли болезнь гормональные препараты?

К гормональным препаратам относятся кортикостероиды, которые не применяются при легком течении коронавирусной инфекции, подчеркнул Крючков. Они назначаются только среднетяжелым больным исключительно лечащим врачом с учетом всех симптомов и противопоказаний.

Водовозов добавил, что кортикостероиды – еще более мощные препараты с огромным количеством побочных эффектов. Как и противовирусные средства, они сильно подавляют иммунитет.

"Их применяют, если иммунитет ведет себя неправильно, то есть он гипервозбужден. Назначают такие гормоны только больным, лежащим в стационаре, под контролем всех параметров, потому что, например, уровень глюкозы в крови пациента может сильно скакать", – объяснил эксперт.



Что делать при сильно повышенной температуре?

В случае повышения температуры нужно принимать то жаропонижающее средство, которое человеку раньше хорошо помогало, считает врач-терапевт Алексей Водовозов.

"К жаропонижающим и другим нестероидным противовоспалительным средствам у людей очень высокая индивидуальная чувствительность", – объясняет он.

Однако у ряда людей с более тяжелым течением повышенная температура может не сбиваться и развиться гипертермия, отметил Крючков. "В таком случае нужно общаться с врачом и выбирать специальный подход и подходящую терапию", – считает врач-иммунолог.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Если же есть просто температура, небольшой кашель и нет факторов риска, то спешить в больницу не надо, так как теперь даже со среднетяжелым течением большинство людей остаются лечиться дома.

Также стоит обратиться за помощью к специалисту, если у больного есть оглушение сознания, вялость, человек медленно отвечает на вопросы, находится в полусонном состоянии. Кроме того, серьезными причинами для госпитализации считаются посинение носогубного треугольника, непроходящий кашель, одышка и сатурация крови ниже 92%, заключил Крючков.