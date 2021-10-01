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17:37

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Врачи рассказали о новых и необычных симптомах COVID-19

По первому чиху: какие новые симптомы появились у пациентов с COVID-19
общество медицина

С каждой следующей волной и распространением новых штаммов симптомы, которые наблюдаются у заболевших коронавирусом, меняются. Сегодня COVID-19 все сложнее отличить от сезонного гриппа и ОРВИ, считают эксперты. Рассказываем, какие необычные проявления коронавирусной инфекции ощущают заразившиеся сейчас и как их не спутать с другими болезнями.

Можно ли отличить коронавирус от гриппа и других ОРВИ?

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что в клинической практике коронавирус очень сложно отличить от других респираторных болезней.

Есть крайние варианты, когда коронавирус переходит в тяжелое течение с более выраженными симптомами. Но в большинстве случаев, когда речь идет о легкой и средней форме по клиническим признакам, это сделать невозможно.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

"С начала 1990-х годов прошлого века проводятся работы, в которых пытались действительно разграничить по симптомам разные виды ОРВИ, найти какие-то признаки, но на данный момент не удалось этого сделать", – пояснил он.

В чем особенность штамма "Дельта"?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 отметил, что штамм коронавируса "Дельта" является очень заразным и быстрее поражает организм пациента, в отличие от первоначально варианта из Китая.

"Дельта" очень быстро развивается, и через три-четыре дня после заражения человек уже находится в больнице в тяжелом состоянии. На пятый – может попасть в реанимацию. Поэтому очень важно изначально расценивать любую ОРВИ как COVID-19.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Таким образом, можно избежать большого числа госпитализаций и смертей, уверен эксперт.

Какие новые симптомы появились у пациентов с коронавирусной инфекцией?

Фото: depositphotos/AndreyPopov

По словам Владимира Болибока, сейчас COVID-19 очень схож по симптомам с энтеровирусной и ротавирусной инфекциями. Начинается болезнь с повышения температуры тела и головной боли, а также сопровождается достаточно выраженными желудочно-кишечными симптомами, уточнил он.

"Многие жалуются на боли в животе. Это не что-то особенное, потому что при гриппе тоже такая симптоматика может быть, но для нынешней ситуации, вероятнее всего, это симптомы COVID-19", – подчеркнул специалист.

Вместе с тем врач добавил, что некоторые типичные признаки коронавирусной инфекции выявляют все реже.

Раньше люди понимали то, что они заболели, только по пропаже обоняния. Например, в одной семье супруги узнали, что одновременно заразились только по тому, что жена сварила кофе, но они оба не чувствовали его аромата. Сейчас такое гораздо реже встречается.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Также иногда у пациентов происходит воспаление фолликулы задней стенки глотки и образуется сосудистая сетка. "Она не у всех встречается, но на определенном этапе возникает у пациентов как раз во время первой стадии заболевания", – рассказал специалист.

Кроме того, врач посоветовал насторожиться тем людям, которые обычно очень редко болеют гриппом и другими респираторными заболеваниями.

Врач-иммунолог Николай Крючков добавил, что для COVID-19 также характерны симптомы тромбозов, которые обычно не встречаются при других ОРВИ.

Как определить у себя COVID-19?

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

По словам Крючкова, точно поставить диагноз поможет лабораторная диагностика. Для этого достаточно сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.

"Лабораторная диагностика позволяет на индивидуальном уровне определить возможные риски и последствия для человека и оценить эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. Если уже человек переболел, то поможет тест на антитела", – уточнил он.

Что делать пациентам с хроническими болезнями при первых признаках заболевания?

Фото: deositphotos/Vaicheslav

Владимир Болибок подчеркнул, что в период пандемии всем пациентам, которые страдают любыми хроническими заболеваниями, надо очень тщательно соблюдать все предписания, выданные лечащим врачом.

"Лекарства, которые были выписаны врачом, нужно пить постоянно", – отметил иммунолог.

Он напомнил, что в случае заражения коронавирусом тщательное соблюдение режима лечения для "хроников" может спасти пациентам жизнь.

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