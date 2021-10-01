Врачи рассказали о новых и необычных симптомах COVID-19

С каждой следующей волной и распространением новых штаммов симптомы, которые наблюдаются у заболевших коронавирусом, меняются. Сегодня COVID-19 все сложнее отличить от сезонного гриппа и ОРВИ, считают эксперты. Рассказываем, какие необычные проявления коронавирусной инфекции ощущают заразившиеся сейчас и как их не спутать с другими болезнями.
Можно ли отличить коронавирус от гриппа и других ОРВИ?
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что в клинической практике коронавирус очень сложно отличить от других респираторных болезней.
"С начала 1990-х годов прошлого века проводятся работы, в которых пытались действительно разграничить по симптомам разные виды ОРВИ, найти какие-то признаки, но на данный момент не удалось этого сделать", – пояснил он.
В чем особенность штамма "Дельта"?
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 отметил, что штамм коронавируса "Дельта" является очень заразным и быстрее поражает организм пациента, в отличие от первоначально варианта из Китая.
Таким образом, можно избежать большого числа госпитализаций и смертей, уверен эксперт.
Какие новые симптомы появились у пациентов с коронавирусной инфекцией?
По словам Владимира Болибока, сейчас COVID-19 очень схож по симптомам с энтеровирусной и ротавирусной инфекциями. Начинается болезнь с повышения температуры тела и головной боли, а также сопровождается достаточно выраженными желудочно-кишечными симптомами, уточнил он.
"Многие жалуются на боли в животе. Это не что-то особенное, потому что при гриппе тоже такая симптоматика может быть, но для нынешней ситуации, вероятнее всего, это симптомы COVID-19", – подчеркнул специалист.
Вместе с тем врач добавил, что некоторые типичные признаки коронавирусной инфекции выявляют все реже.
Также иногда у пациентов происходит воспаление фолликулы задней стенки глотки и образуется сосудистая сетка. "Она не у всех встречается, но на определенном этапе возникает у пациентов как раз во время первой стадии заболевания", – рассказал специалист.
Кроме того, врач посоветовал насторожиться тем людям, которые обычно очень редко болеют гриппом и другими респираторными заболеваниями.
Врач-иммунолог Николай Крючков добавил, что для COVID-19 также характерны симптомы тромбозов, которые обычно не встречаются при других ОРВИ.
Как определить у себя COVID-19?
По словам Крючкова, точно поставить диагноз поможет лабораторная диагностика. Для этого достаточно сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.
"Лабораторная диагностика позволяет на индивидуальном уровне определить возможные риски и последствия для человека и оценить эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. Если уже человек переболел, то поможет тест на антитела", – уточнил он.
Что делать пациентам с хроническими болезнями при первых признаках заболевания?
Владимир Болибок подчеркнул, что в период пандемии всем пациентам, которые страдают любыми хроническими заболеваниями, надо очень тщательно соблюдать все предписания, выданные лечащим врачом.
"Лекарства, которые были выписаны врачом, нужно пить постоянно", – отметил иммунолог.
Он напомнил, что в случае заражения коронавирусом тщательное соблюдение режима лечения для "хроников" может спасти пациентам жизнь.