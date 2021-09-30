Врачи предупредили об изменении первых симптомов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Несколько российских медиков сообщили об изменении симптомов коронавируса этой осенью. По их словам, они отличаются от того, что врачи наблюдали ранее, сообщает Общественная Служба Новостей.
"Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", – отметил врач Александр Эдигер.
Специалисты отмечают у зараженных коронавирусом насморк, боли и першение в горле. Также у заболевших быстро развивается и долго длится кашель с большим количеством мокроты.
Эдигер предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Отмечается, что данные симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями.
Из прежних симптомов остались нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наступает сложный период из-за коронавирусной инфекции.
В стране выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.
В Москве зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки с июля
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