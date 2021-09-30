В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России

Волна заболеваемости COVID-19 в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в 2 020 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.