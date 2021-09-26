Стоимость туристического полета на корабле "Союз" составит 50 млн долларов

Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос

Космический турист заплатит за полет на несколько миллионов долларов больше. Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

"Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных", – пояснил Костенко.

Он подчеркнул, что эта сумма покрое объективные затраты, такие как стоимость эксплуатации скафандра.

Глава представительства добавил, что стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов.

Также Костенко рассказал, что компания Space Adventures планирует предложить клиентам облет Луны.

"Может быть, перейдем к проекту облета Луны. Пока обдумываем это. Хотим выходить на рынок, будучи готовыми", – уточнил он, подчеркнув, что это непростой вопрос, требующий доработки корабля, в том числе его систем связи, теплозащиты.

Ранее сообщалось, что в России будут развивать космический туризм. На эти цели правительство уже выделило свыше 4 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Деньги получит компания "Главкосмос" – оператор космического туризма. Средства пойдут на конструирование ракеты и корабля "Союз", которые впоследствии будут использовать для отправки туристов в космос.

