Стоимость туристического полета на корабле "Союз" составит 50 млн долларов

Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос
Космический турист заплатит за полет на несколько миллионов долларов больше. Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.
"Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных", – пояснил Костенко.
Он подчеркнул, что эта сумма покрое объективные затраты, такие как стоимость эксплуатации скафандра.
Глава представительства добавил, что стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов.
Также Костенко рассказал, что компания Space Adventures планирует предложить клиентам облет Луны.
"Может быть, перейдем к проекту облета Луны. Пока обдумываем это. Хотим выходить на рынок, будучи готовыми", – уточнил он, подчеркнув, что это непростой вопрос, требующий доработки корабля, в том числе его систем связи, теплозащиты.
Ранее сообщалось, что в России будут развивать космический туризм. На эти цели правительство уже выделило свыше 4 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Деньги получит компания "Главкосмос" – оператор космического туризма. Средства пойдут на конструирование ракеты и корабля "Союз", которые впоследствии будут использовать для отправки туристов в космос.
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: