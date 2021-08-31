Россия может начать строительство новой космической станции в 2027 году

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Россия может приступить к сборке новой национальной космической станции в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза, конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
"Создается "Ангара", но <...> с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме "Восточный", – сказал он.
Отмечается, что первым модулем станет научно-энергетический модуль, его создают с 2012 года, он предназначен для проведения исследований.
Ранее Соловьев рассказал, что на первом и самом старом модуле МКС "Заря" обнаружили новые трещины. Он уточнил, что данные повреждения не являются сквозными.
Он также считает, что запуск к МКС новых модулей, в том числе модуля "Наука", – правильное и своевременное решение руководства отрасли.
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