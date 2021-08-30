В "Роскосмосе" оценили безопасность и работоспособность МКС

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Ситуация с безопасностью и работоспособностью Международной космической станции постоянно анализируется и до 2025 года находится под контролем, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.
"Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В. А. Соловьевым (руководителем российского сегмента МКС) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля "Наука", ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем", – сказал РИА Новости Устименко.
Он считает, что запуск к МКС новых модулей, в том числе модуля "Наука", – правильное и своевременное решение руководства отрасли.
Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. На данный момент готовится подписание соответствующего договора.
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух туристов
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