В "Роскосмосе" оценили безопасность и работоспособность МКС

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Ситуация с безопасностью и работоспособностью Международной космической станции постоянно анализируется и до 2025 года находится под контролем, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В. А. Соловьевым (руководителем российского сегмента МКС) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля "Наука", ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем", – сказал РИА Новости Устименко.

Он считает, что запуск к МКС новых модулей, в том числе модуля "Наука", – правильное и своевременное решение руководства отрасли.

Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. На данный момент готовится подписание соответствующего договора.