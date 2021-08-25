Глава НАСА намерен встретиться с Рогозиным, когда позволит ситуация с пандемией

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Директор НАСА Билл Нельсон рассчитывает провести встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, как только это будет возможно с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НАСА Джеки Макгиннесс.

"Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с] COVID-19", – заявила она.

Ранее Рогозин заявил, что правда о причине появления дыры в транспортном корабле "Союз МС-09" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году может нанести вред международным отношениям в космосе.

До этого гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в том, что она могла просверлить отверстие в транспортном корабле.