Глава НАСА намерен встретиться с Рогозиным, когда позволит ситуация с пандемией

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Директор НАСА Билл Нельсон рассчитывает провести встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, как только это будет возможно с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НАСА Джеки Макгиннесс.
"Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с] COVID-19", – заявила она.
Ранее Рогозин заявил, что правда о причине появления дыры в транспортном корабле "Союз МС-09" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году может нанести вред международным отношениям в космосе.
До этого гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в том, что она могла просверлить отверстие в транспортном корабле.
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