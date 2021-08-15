Рогозин заявил, что не обвиняет астронавта НАСА в сверлении дыры на МКС

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"Роскосмос" не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в том, что она могла просверлить отверстие в транспортном корабле "Союз МС-09" в 2018 году, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Никто никогда ее не обвинял. <...> "Роскосмос" никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества", – написал он в Twitter.

Инцидент произошел в августе 2018 года. На МКС упало давление. Выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

После того, как была обследована внешняя поверхность МКС и бытового отсека корабля, космонавт Сергей Прокопьев заявил, что отверстия были сделаны изнутри. В числе различных версий значились попадание микрометеорита и производственный брак.

Позже в СМИ появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы рассматривает в качестве основной версию, согласно которой дыры намеренно просверлили американские астронавты, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.