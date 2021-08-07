Двигатели "Науки" после стыковки с МКС включались из-за алгоритмов системы управления

Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в июле после стыковки с Международной космической станцией двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включались из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", – пояснил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" добавил, что поведение системы предсказать было сложно.

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля модуль был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Через несколько часов после стыковки незапланированно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС.