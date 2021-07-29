В НАСА поздравили Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС

Фото: космонавта "Роскосмоса" Олег Новицкий



Заместитель главы НАСА Роберт Кабана поздравил Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля МЛМ сегодня утром", – сказал Кабана.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и восьмидневного полета.

Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".