Рогозин объяснил, почему Россия будет самостоятельно строить орбитальную станцию

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Россия будет строить новую орбитальную станцию самостоятельно, поскольку только таким образом ее можно сделать хорошо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотите сделать хорошо, делайте сами", – пояснил Рогозин.
Он уточнил, что "Роскосмос" не исключает возможности сотрудничества с зарубежными партнерами в процессе эксплуатации новой станции, однако ее дизайн должен быть спроектирован отечественными разработчиками.
Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС) и создать собственный орбитальный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой.
Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции планируют подготовить к запуску в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для интеграции в российский сегмент МКС.
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал, что новая российская космическая станция может стать высокоорбитальной. Также ее планируется использовать как пересадочный узел для полетов к другим планетам.
Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию
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