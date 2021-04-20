Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Первый модуль новой российской орбитальной станции планируют подготовить к запуску в 2025 году, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает RT.
"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", – сообщил он.
Также Рогозин опубликовал видеозапись, на которой запечатлен процесс работ над научно-энергетическим модулем, изначально предназначавшимся для Международной космической станции (МКС).
Его планировали отправить на орбиту в 2024 году.
Ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал, что новая российская космическая станция может стать высокоорбитальной. Также ее планируется использовать как пересадочный узел для полетов к другим планетам.
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