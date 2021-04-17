Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Фото: MAXIM SHIPENKOV/POOL/EPA/TAСС
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" вернул на Землю трех членов экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
В казахстанскую степь юго-восточнее города Жезказгана в спустились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Вместе с ними на Землю прибыл американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин оценил состояние вернувшегося экипажа как хорошее.
На МКС остались космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
В начале апреля к Международной космической станции был направлен корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа. Сообщалось, что Олег Новицкий пробудет на МКС до 17 октября, а Дубров и Ванде Хай – до марта 2022 года.
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