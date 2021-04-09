Космический корабль "Ю. А. Гагарин" пристыковался к МКС

Фото: YouTube/"Роскосмос ТВ"
Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа долетел до Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме. Как следует из трансляции, которая ведется на сайте "Роскосмоса", он пристыковался к модулю "Рассвет".
Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и станцией.
Отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") в пятницу стартовал с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Пуск с 31-й площадки космодрома приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.
К МКС на корабле отправились россияне Олег Новицкий (третий полет в карьере) и Петр Дубров (первый полет), а также американец Марк Ванде Хай (второй полет). Возвращение Новицкого запланировано на 17 октября, а Дуброва и Ванде Хая – примерно через год – в марте 2022 года. Длительность полета обусловлена необходимостью проведения съемок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
Кроме того, Новицкому предстоит два раза выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого запланирован на 15 июля.
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