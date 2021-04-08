Астронавт НАСА назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории

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Астронавт НАСА Терри Вертс посетовал на проигрыш США в космической гонке, а также назвал одним из самых важных людей в истории Юрия Гагарина. Об этом он рассказал в эфире Пятого канала.

"Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. <…> Мы проиграли тогда. СССР вышел в космос первым", – отметил он.

По мнению астронавта, соперничество является хорошим стимулом. Вертс добавил, что еще в школах американцам рассказывали об успехах СССР в космосе.

"Нас так учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин", – пояснил он.

Вертс назвал невероятным событием первый полет человека в космос, а также выразил свое восхищение Гагариным.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира.

Запуск корабля покажут на уличных экранах Москвы. Отмечается, что полутораминутную трансляцию можно будет увидеть на экранах, размещенных на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате, на фасаде Экспоцентра на Краснопресненской набережной.