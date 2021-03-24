На уличных экранах Москвы покажут пуск космического корабля "Союз МС-18"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
Запуск космического корабля "Союз МС-18" покажут на уличных экранах Москвы 9 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что трансляция будет приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
"Включения будут проходить начиная с 12:00 9 апреля. Анонсы предстоящего показа космического запуска уже появились на рекламных щитах города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полутораминутную трансляцию можно будет увидеть на экранах, размещенных на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате, на фасаде Экспоцентра на Краснопресненской набережной, Третьем транспортном кольце в районе Бережковской набережной и Нижней Масловки, а также при въезде на Звенигородскую эстакаду по направлению в центр и на зданиях торговых центров.
"Союз МС-18" стартует с космодрома Байконур и доставит на борт МКС новый экипаж в составе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Планируется, что их экспедиция на орбиту продлится около полугода.
22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с южнокорейским аппаратом CAS500-1 и еще 37 спутниками из 18 стран, в том числе российскими.
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