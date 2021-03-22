Ракета "Союз" стартовала с Байконура с 38 спутниками из 18 стран

С космодрома Байконур стартовала Ракета "Союз" с 38 спутниками из 18 стран

Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась в полет с космодрома Байконур, трансляция пуска ведется на сайте "Роскосмоса".

Пуск планировался в субботу, однако по решению комиссии был отложен на двое суток. Ракете предстоит вывести в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран, в том числе российские.

По информации "Роскосмоса", в 9.16 по московскому времени разгонный блок "Фрегат" должен был со спутниками отделиться от третьей ступени ракеты "Союз" на суборбитальной траектории полета за счет включения двигателей блока. В 10.10 мск должен отделиться южнокорейский спутник. Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока, и в период с 11.35 до 11.37 по московскому времени должны отделиться четыре японских спутника GRUS.

После еще двух включений двигателя разгонного блока в период с 13.13 до 13.53 мск должно произойти отделение остальных 33 аппаратов.

Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого.

20 марта на Байконуре состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а". Решение о переносе пуска было принято именно в ходе этих обсуждений.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" изначально перенесли из-за выявленной при подготовке неисправности. Сообщалось, что специалисты выявили скачок напряжения.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.